Орел, , 10:57 — REGNUM 5,82% жителей Орловской области проголосовали на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу на 10:00 8 сентября, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

В 08:00 открылись 723 избирательных участка, в том числе десять 10 избирательных участков, в городах Орёл, Ливны и Мценск, образованы в местах временного пребывания избирателей: девять — в больницах и одно в местах содержания под стражей.

На мандат депутата Государственной думы от Орловской области претендуют Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»).