Москва, 8 сентября 2019, 10:56 — REGNUM К 2020 году в РФ может появиться уже 2000 цифровых участков. Об этом 8 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, решение будет принято по итогам проходящего эксперимента по цифровым избирательным участкам.
«Если эксперимент будет признан удачным, то к 2020 году будет создано 2000 цифровых участков по всей стране, а к 2021 — более 5000», — подчеркнула Памфилова.
Напомним, что 8 сентября в Москве работают 30 цифровых избирательных участков. На них могут проголосовать жители тех регионов, где выбирают глав, жители одномандатных округов, где проходят довыборы в Госдуму.