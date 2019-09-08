Южно-Сахалинск, , 10:54 — REGNUM Политолог, руководитель региональных программ «Общественный экспертный совет» Пётр Ханас считает, что выборы на Сахалине проходят спокойно, явных протестных настроений в регионе не наблюдается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отличие от материка, в островном регионе выражены устойчивые электоральные предпочтения. Хочу также отметить, что участки на Сахалине открылись вовремя, члены комиссии работают слажено, явных нарушений на участках не наблюдается», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на Сахалине выбирают губернатора и муниципальных депутатов.