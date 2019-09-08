Улан-Удэ, , 10:49 — REGNUM В Улан-Удэ озвучили данные по явке избирателей на 15:00 по местному времени. К этому моменту на избирательные участки пришло 68 644 горожан с правом голоса, что составляет 23,59% (по ситуации к 12:00 явка составляла 13,09%). Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избиркома города.

Улан-Удэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Это существенно больше, чем на предыдущих городских выборах в 2014 году, тогда трём часам дня в Улан-Удэ проголосовали 17,04%.

Напомним, в бурятской столице сегодня выбирают мэра и депутатов городского совета.

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