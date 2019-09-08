Псков, , 10:45 — REGNUM На выборах глав в шести районах Псковской области, по данным облизбиркома на 10:00, активнее всего голосуют избиратели Усвятского района. Здесь в первые два часа на избирательные участки пришли 14,78% избирателей (555 человек).

На выборах главы Бежаницкого района к 10:00 явка составила 6,21% (608 человек), на выборах главы Дновского района — 5,66% (574 человека), на выборах главы Новоржевского района — 9,11% (626 человек), на на выборах главы Пустошкинского района — 9,55% (679 человек), на выборах главы Пушкиногорского района — 7,72% (578 человек).

На довыборах депутата Псковского областного собрания по округу №2 явка к 10:00 составила 4,25% (1092 человека), на довыборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13 — 4,47% (442 человека).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области проходят 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях. В выборах могут принять участие 92 тыс. избирателей — 17,3% от общего числа избирателей региона.