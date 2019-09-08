Москва, , 10:45 — REGNUM 8 сентября на избирательные участки в регионах РФ заявлено более 160 тыс. наблюдателей. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По ее словам, около 44 тыс. — наблюдатели от политических партий, ещё 34 тыс. — от кандидатов. От общественных палат по всей стране работают около 33 тыс. наблюдателей.

По данным ЦИК РФ, годом ранее, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования число наблюдателей по всей стране составило 75 тыс.