Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, баллотирующаяся в губернаторы Северной столицы, проголосовала 8 сентября на выборах главы региона и выборах муниципальных депутатов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Тихонова голосовала на избирательном участке в школе №33 Приморского района на улице Маршала Новикова.

На пост губернатора Санкт-Петербурга на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Выборы губернатора проходят на 1898 участках на территории Санкт-Петербурга, а также на 77 экстерриториальных участках, из которых 62 находятся на территории Ленинградской области, 15 — на территории Псковской области. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов по московскому времени.

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В муниципальных образованиях Петербурга на пять лет избирают 1550 депутатов местных советов.

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