Москва, , 10:49 — REGNUM На одном из избирательных участков в Москве произошёл неординарный случай — камеру, при помощи которой можно наблюдать за процессом голосования, закрыла оса. Об этом сообщил член общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице Вадим Ковалёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошел в избирательном участке №1415, который расположен в Юго-Восточном административном округе Москвы. По словам Ковалёва, члены участковой избирательной комиссии не растерялись и смогли прогнать вмешавшееся в процесс контроля за выборами насекомое.

«Коллеги её героически прогнали. Трансляция выборов была восстановлена», — заявил Ковалёв.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгоризбиркоме оценили явку на электронных выборах в Москве