Новосибирск, , 10:43 — REGNUM В избирательную комиссию Новосибирска поступили жалобы, что вблизи некоторых участков размещены белые шары.

«Но непонятно, что это за шары, чьи они», — сообщила «Тайге.инфо» секретарь избиркома Татьяна Гладилина.

Напомним, в Новосибирске проходят выборы мэра города.

Как ранее сообщало ИА REGNUMа, по данным, которые озвучила председатель избиркома города Тамара Краткая, на горячую линию избиркомаи, которая работает с 1 августа, поступило более 500 обращений. Однако она отметила, что серьёзных нарушений в ходе голосования зафиксировано пока не было.

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