Москва, , 10:41 — REGNUM Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами в единый день голосования сегодня, 8 сентября, будут объективно интерпретировать происходящие события и не станут «придумывать какое-то свое кино». Такое заявление Булаев сделал сегодня, 8 сентября, на открытии видеостены, на которой транслируются видео с избирательных участков, в Центризбиркоме.

Булаев подчеркнул, что ЦИК давно добивается того, чтобы наблюдать за процессом выборов могли бы все, кто этого хочет. Также замглавы ЦИК подчеркнул, что наблюдатели должны объективно интерпретировать происходящие события.

«Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то своё кино, потому что очень часто некоторые наши коллеги пытаются фейковые сюжеты представить, что мол, увидели там», — сказал Булаев.

Замглавы ЦИК подчеркнул, что в сегодняшний единый день голосования министерство связи и массовых коммуникаций России, а также «Ростелеком» смогли запустить огромное количество видеокамер, которые транслируют все, что происходит на участках для голосования.

Булаев напомнил, что в сегодняшних выборах могут принять участие 26 млн избирателей.