Москва, , 10:44 — REGNUM На выборах в Московскую городскую думу количество граждан, желающих проголосовать на дому, составляет 129 726 человек. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале.

По его словам, количество таких избирателей сократилось по сравнению с выборами мэра Москвы и выборами президента России.

«Надомное голосование на сегодняшнее утро — 129 726 человек. На выборах президента «надомников» было 172,3 тыс, на выборах мэра — 149.3 тыс», — сообщил Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Мосгордуму проходят 8 сентября в Единый день голосования. Всего в них принимает участие 7,2 млн избирателей.

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