Волгоград, , 10:10 — REGNUM По данным на 10:00 8 сентября 2019 года на избирательные участки Волгоградской области уже пришли 5,65% избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Николаевском районе (12,04%), Чернышковском районе (11,3%), Алексеевском районе (11,08%), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Волгоградской области в единый день голосования избирают главу региона, депутатов областного парламента, а также проходят выборы в муниципалитетах. На 10 часов 8 сентября явка избирателей составила 5,65%.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата. В областную думу избирают 38 депутатов: 19 по единым партийным спискам и 19 по одномандатным округам.