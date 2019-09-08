Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Ленинградской области 863 человека проголосовали на муниципальных выборах в период с 6 до 8 часов утра (время московское). Об этом ИА REGNUM сообщили в Леноблизбиркоме.

Для голосования избирателей в регионе организован 931 избирательный участок. Большинство из них открылись в 8 часов утра. Однако, для обеспечения избирательных прав граждан, рабочее время которых совпадает со временем голосования, на 100 избирательных участках в Ленинградской области голосование началось еще в 06:00 или в 07:00.

Напомним, в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области проходят муниципальные выборы. Предстоит избрать 2062 депутата, баллотируются 4288 зарегистрированных кандидатов.

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