Псков, , 10:09 — REGNUM Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов положительно оценивает факт использования на всех избирательных участках в Пскове комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как сообщает пресс-служба омбудсмена, об этом Шахов заявил в ходе его встречи с председателем Территориальной избирательной комиссии Пскова Владимиром Кротовым в канун единого дня голосования.

По мнению омбудсмена, автоматизированные системы подсчета бюллетеней не только убыстряют процесс подсчета голосов избирателей, но и создает дополнительные препятствия различным манипуляциям с бюллетенями.

Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам человека в Псковской области «При наличии наблюдателей на участках вбросить в КОИБ пачку бюллетеней практически невозможно».

Он также выразил надежду на активность наблюдателей на избирательных участках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 14 избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью КОИБов. На остальных избирательных участках в регионе будет применяться технология QR-кодирования. Всего в Псковской области выборы проходят на 114 избирательных участках.

В регионе проходят 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях, в том числе довыборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу № 2 и довыборыдепутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу № 13.

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