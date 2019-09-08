Симферополь, , 10:09 — REGNUM На выборах в Крыму нет международных наблюдателей. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель Избиркома РК Михаил Малышев.

«В этом году международных наблюдателей в Крыму не зарегистрировано», — уточнил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму проходят выборы депутатов Госсовета Республики Крым, в которых принимают участие представители восьми политических партий: ЛДПР, Партия пенсионеров, КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Единая Россия» и «Родина». На выборы в муниципальные органы власти зарегистрировано 5 584 кандидата.

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