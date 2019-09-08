Дамаск, , 10:08 — REGNUM Вооруженные силы Турции и Соединенных Штатов начали совместное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии, об этом 8 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар подчеркнул, что в акции задействованы четыре вертолета.

Напомним, Вашингтон и Анкара договорились о создании совместной зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Стороны будут осуществлять действия в тесной координации друг с другом.

Правительство Сирии подвергло критики данное решение, так как оно нарушает не только суверенитет государства, а также нормы международного права, зафиксированные в уставе ООН.

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