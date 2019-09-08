Казань, , 10:04 — REGNUM В столице Татарии те избиратели, что посетили участки, получают браслеты «Я проголосовал», который даёт право на бесплатное посещение концерта и проезд в общественном транспорте. Выдают браслеты волонтёры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С 14:00 в Казани начинается концерт, который завершится салютом в 22:00.

Программа празднования включает соревнования по экстремальному спорту, зоны спорта, батуты, мастер-классы и площадки для детей. Любителям виртуальной реальности предложат зону киберспорта, а для тех кто любит петь — зону народного караоке.

Непосредственно в концерте примут участие ВИА «Волга-Волга», финалистка шоу «Песни» Назима, рэпер из Казани Slame, а также Диана Арбенина, группы «Ночные снайперы», «Любэ».

Напомним, в этот день, помимо 100 депутатов Госсовета РТ, по одному из округов Казани пройдут довыборы в гордуму. В республиканский парламент предстоит избрать в том числе и 50 человек по спискам политических партий, которых в гонке представлено семь. На 100 мандатов набралось более 400 желающих.