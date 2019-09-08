Севастополь, , 10:04 — REGNUM Из-за ошибки типографии в Севастополе пришлось перепечатывать за день до выборов 222 тысяч избирательных бюллетеней. Об этом на пресс-конференции 8 сентября сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.

«Вчера комиссии должны были проводить тренировки и тестирование на КОИБах с реальными бюллетенями. Однако они не были приняты из-за несоответствия толщины линии рамки. Мы представили претензию и типография заново изготовила необходимое количество бюллетеней — 222 тысячи», — уточнил Даниленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе работают 180 избирательных участков. Четыре из них разместили в модульных шатрах, в сёлах Байдарской долины. В городе установлено 180 комплексов обработки бюллетеней.

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