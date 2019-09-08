Севастополь, 8 сентября 2019, 10:04 — REGNUM Из-за ошибки типографии в Севастополе пришлось перепечатывать за день до выборов 222 тысяч избирательных бюллетеней. Об этом на пресс-конференции 8 сентября сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе работают 180 избирательных участков. Четыре из них разместили в модульных шатрах, в сёлах Байдарской долины. В городе установлено 180 комплексов обработки бюллетеней.
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