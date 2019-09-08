Хабаровск, , 10:04 — REGNUM По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, «выборы в Хабаровске проходят в худших традициях применения административного ресурса».

» К 16 часам уже зафиксированы многочисленные нарушения: выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта, незаконная агитация за ЛДПР на участках, отключение света на избирательных участках, недопуск наблюдателей на участки, выездное голосование без наблюдателей. В соцсетях распространяется информация о том, что некоторые умершие избиратели уже «проголосовали». Абсолютно полный спектр всех возможных нарушений», — отмечает политолог.