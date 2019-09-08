Благовещенск, , 10:06 — REGNUM В Благовещенске Амурской область на выборах депутатов городской думы на 15:00 по местному времени (09:00 мск) проголосовали 11,58% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самая большая явка к 15:00 зафиксирована в окружной избирательной комиссии №1 — 17%. Меньше всего проголосовавших в ОИК №20 — 7,92%.

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В 2014 году на аналогичных выборах на 15 часов явка составляла 17,67%.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Приамурья 8 сентября 2019 года выбирает депутатов гордумы. До закрытия участков осталось пять часов.