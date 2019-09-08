Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбурге активность электората и наблюдателей на губернаторских выборах член Общественной палаты России Николай Науменко охарактеризовал как высокую. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что выборы проходят спокойно, без нареканий.

По словам общественника, на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Наиболее активно себя проявляют представители двух партий и общественники.

Судя по мониторингу, который ведут общественники, явка в Оренбурге и Оренбургском районе на 11:00 местного времени (09:00 мск) на ряде участков находится на высоком уровне — примерно 10%. Это хороший показатель, подчеркнул Науменко.

Напомним, в Оренбургской области 8 сентября выбирают губернатора. На 10:00 явка составила 5,12%, что превышает явку пятилетней давности (14 сентября 2014 года — 4,28%).

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