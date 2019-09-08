Псков, , 09:57 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов обратил внимание председателя Территориальной избирательной комиссии Пскова Владимира Кротова на состояние помещений двух избирательных комиссий в городе. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, об этом зашла речь в ходе встречи Шахова с Кротовым перед единым днём голосования в регионе.

Псковский омбудсмен отметил, что, по итогам его посещения участковых комиссий, «помещения двух комиссий не совсем соответствуют высокому статусу, где проводится голосование, и требуют, как минимум, косметического ремонта в дальнейшем». Номера этих участков не называются.

Региональный уполномоченный по правам человека направит соответствующие рекомендации главе администрации Пскова — как органу, которому законом предписано обеспечивать избирательные комиссии нормальными помещениями, а также председателю Избирательной комиссии Псковской области Михаилу Иванову, чтобы тот взял ситуацию на контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сегодня, 8 сентября, завершаются 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях региона. На территории города открылись 14 избирательных участков, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Жители Пскова участвуют в довыборах депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2. На вакантный мандат депутата претендуют четыре кандидата: Артем Васильев (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко»), Игорь Максимов («Единая Россия») и Павел Николаев («Справедливая Россия»).

Также в городе проводятся довыборы депутата Псковской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13. В них участвуют восемь кандидатов: Василий Краснов (самовыдвижение); Николай Кузьмин (партия «Яблоко»); Олег Луценко (КПРФ); Галина Невалённая («Единая Россия»); Павел Рахонин(ЛДПР); Игорь Романов («Партия роста»); Татьяна Филипченкова («Справедливая Россия») и Виктор Широбоков (Партия социальной защиты).