Ростов-на-Дону, 8 сентября 2019, 09:57 — REGNUM Жители Ростовской области избирают депутатов представительных органов городов и районов. На 97 депутатских мандатов претендуют более 400 кандидатов, сообщает избирательная комиссия региона.
Так, в Азове (22 депутатских мандата), Батайске и Таганроге (по 25 депутатских мандатов) жители сформируют новые составы муниципальных парламентов. В 14 городах и районах Дона проходят дополнительные выборы.
Избирательные участки в Ростовской области открыты до 20:00 (время московское).
Напомним, сегодня, в единый день голосования, на Дону открылись 297 избирательных участков.
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