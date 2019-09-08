Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Жители Ростовской области избирают депутатов представительных органов городов и районов. На 97 депутатских мандатов претендуют более 400 кандидатов, сообщает избирательная комиссия региона.

Так, в Азове (22 депутатских мандата), Батайске и Таганроге (по 25 депутатских мандатов) жители сформируют новые составы муниципальных парламентов. В 14 городах и районах Дона проходят дополнительные выборы.

Избирательные участки в Ростовской области открыты до 20:00 (время московское).

Напомним, сегодня, в единый день голосования, на Дону открылись 297 избирательных участков.

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