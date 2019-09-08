Сухум, , 09:54 — REGNUM Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба первым из кандидатов проголосовал 8 сентября в 9:00 на избирательном участке №2 в Сухуме по месту прописки, передает ТАСС.

Рауль Хаджимба Presidentofabkhazia.org

Напомним, в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в которых участвуют Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набравшие на выборах 25 августа 24,83% голосов и 22,91% голосов соответственно.

«Настроение у меня хорошее. Я голосую за будущее. Я не бог и не могу прогнозировать итоги выборов, но, надеюсь, люди сделают правильный выбор», — заявил действующий президент государства после голосования.

Второй тур выборов будет признан состоявшимся в случае, если явка превысит 25%. Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать простое большинство.

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