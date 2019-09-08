Чита, , 09:53 — REGNUM Член общественной палаты Забайкалья Сергей Быстров побывал на нескольких избирательных участках, где сегодня, 8 сентября, проводятся губернаторские и муниципальные выборы. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что выборы в регионе проходят в спокойной, доброжелательной обстановке.

«Нет нарушений и это очень радует. Также заметно, что оснащенность избирательных участков значительно улучшилась», — отметил общественник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября, жители Забайкальского края выбирают муниципальную власть и губернатора. Необходимость в этом возникла после добровольной отставки Натальи Ждановой, произошедшей осенью 2018 года. По состоянию на 15:00 явка в Забайкалье составила 23,28%.

В выборах губернатора края участвуют Елена Краузе, Александр Осипов, Вячеслав Ушаков и Яна Шпак.

Читайте также: Явка на выборах в Забайкалье к 15:00 превысила 20%