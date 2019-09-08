Симферополь, , 09:51 — REGNUM Менее одного процента крымчан воспользовалось правом досрочного голосования на выборах депутатов Госсовета РК. Об этом журналистам 8 сентября сообщил председатель избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

«12 тыс. 547 избирателей воспользовались правом досрочного голосования. Это менее одного процента от общего количества граждан, обладающих правом голоса в Крыму», —отметил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму проходят выборы депутатов Госсовета Республики Крым. На одном место в парламент претендует девять кандидатов — 668 человек на 75 мандатов. В республике работают 1204 избирательных участка: 1163 стационарных и 41 участок в местах временного пребывания граждан.

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