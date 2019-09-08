Кызыл, , 09:50 — REGNUM В Туве стала известна явка на 12 часов. К этому времени на избирательные участки пришли 34.87% (к 10 часам явка составила 20,01%). Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Избирательные бюллетени Дарья Антонова © ИА REGNUM

Добавим, что активность избирателей пока выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году, тогда к 12 часам явка составляла 29,8%.

Напомним, сегодня в Туве выбирают депутатов Верховного хурала республики. На 32 мандата в заксобрании претендует 271 кандидат.

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