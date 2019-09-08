Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM В Екатеринбурге на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 досрочно проголосовали 872 избирателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

«Это 0,62% от зарегистрированных в округе избирателей», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на довыборах в Екатеринбурге на 10:00 по местному времени составила 1,76%.

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