Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 8 сентября принял участие в качестве избирателя в выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга и выборах муниципальных депутатов.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Для этого Беглов приехал на избирательный участок в школе №12, расположенной на улице Кораблестроителей на Васильевском острове.

Заполненные в кабинке для голосования два выданных ему бюллетеня врио губернатора затем опустил в КОИБ — автоматизированный комплекс обработки избирательных бюллетеней, который автоматически сканирует отметки в бюллетенях, определяет их действительность и ведет подсчет отданных голосов.

На пост губернатора, то есть главы исполнительной власти субъекта Федерации — города федерального подчинения Санкт-Петербург, на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Кроме того, в более чем ста муниципальных образованиях Петербурга на пять лет избирают 1550 депутатов местных советов.