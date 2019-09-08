Симферополь, , 09:44 — REGNUM Почти шесть тысяч жителей Крыма воспользуются на выборах в единый день голосования механизмом «Мобильный избиратель». Об этом журналистам 8 сентября сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

«С 24 июля по 6 сентября подано 5703 заявления избирателей на голосование по месту нахождения». Граждане проголосуют в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации», — отметил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму проходят выборы депутатов Госсовета Республики Крым. В республике работают 1204 избирательных участка: 1163 стационарных и 41 участок в местах временного пребывания граждан. При этом на 300 избирательных участках будут установлены камеры видеофиксации и наблюдения.

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