Сухум, , 09:42 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба одним из первых проголосовал на выборах главы региона, об этом 8 сентября он заявил телеканалу Sputnik Абхазия.

Хаджимба, отвечая на вопрос о его прогнозах по поводу результатов второго тура президентских выборов, не дал конкретного ответа.

«Вы знаете, я не бог, я не могу прогнозировать, но надеюсь на то, что люди сделают правильный выбор», — подчеркнул действующий глава Абхазии.

Напомним, президентские выборы в Абхазии состоялись 25 августа 2019 года, однако они не выявили победителя, таким образом, сегодня 8 сентября проходит второй тур голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии состоялись выборы президента