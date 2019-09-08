Чита, , 09:41 — REGNUM В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят более 100 муниципальных избирательных кампаний, явка по состоянию на 15:00 местного времени составила 23,28%, сообщает краевой избирком.

Как и ранее, наибольшая явка зарегистрирована в Агинском (48,33%) и Могойтуйском (41,31%) районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жителям региона предстоит определиться с новым губернатором. Предыдущий —Наталья Жданова— добровольно покинула свой пост осенью 2018 года.

В выборах губернатора края участвуютЕлена Краузе,Александр Осипов,Вячеслав Ушакови Яна Шпак.

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