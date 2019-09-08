Курган, 8 сентября 2019, 09:40 — REGNUM Явка на выборах в Курганской области к 10:00 по местному времени (8:00 мск) составила 6,86%. Проголосовали на обозначенное время 48 593 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.
В Кургане на избирательных участках наблюдаются очереди. Член Общественной палаты России Валерий Яхонтов поясняет высокую явку надеждой жителей Зауралья с выборами 2019 года на кардинальное изменение жизни в регионе к лучшему.
Как сообщало ИА REGNUM, жители региона выбирают губернатора. В Кургане кроме этого идут выборы нового созыва городской думы.