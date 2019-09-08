Курган, , 09:40 — REGNUM Явка на выборах в Курганской области к 10:00 по местному времени (8:00 мск) составила 6,86%. Проголосовали на обозначенное время 48 593 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

В Кургане на избирательных участках наблюдаются очереди. Член Общественной палаты России Валерий Яхонтов поясняет высокую явку надеждой жителей Зауралья с выборами 2019 года на кардинальное изменение жизни в регионе к лучшему.

«Активность избирателей высокая. Очереди на избирательных участках говорят о том, что люди понимают, что лишь демократическим путём выборов можно добиться перемен к лучшему», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ажиотаж на выборах в Курганской области Валерий Яхонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители региона выбирают губернатора. В Кургане кроме этого идут выборы нового созыва городской думы.