Великий Новгород, , 09:36 — REGNUM На 11 избирательных участках в Новгородской области на дополнительных выборах депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 134 выборы стартовали не в 8 часов утра, а раньше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на шести участках в Хвойнинском районе голосование началось в 6:00, на пяти участках в Парфинском районе — в 7:00.

Речь идёт об участках № 1901 — 1904, 1907, 1917 в Хвойнинском районе, расположенных в посёлке Хвойная, посёлке Юбилейный и селе Песь, а также об участках № 1401 — 1405 в посёлке Парфино.

Начало голосования на этих участках переносится традиционно уже четвёртый год подряд по ходатайствам районных администраций. Перенос голосования на час-два раньше вызван графиком работы на «Парфинском фанерном комбинате» в Парфинском районе и ряде предприятий Хвойнинского района. При этом, несмотря на раннее начало работы, эти участки закроются вместе с остальными избирательными участками Новгородской области — в 20:00 по московскому времени.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, довыборы депутата Госдумы в Новгородской области проходят на 535 избирательных участках.

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