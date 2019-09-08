Оренбург, , 09:35 — REGNUM Врио главы Оренбургской области Денис Паслер принял участие в губернаторских выборах в качестве избирателя. Он проголосовал на избирательном участке, который находится в лицее № 5 Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Денис Паслер Kremlin.ru

Денис Паслер подчеркнул, что голосовал в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Согласно прописке, он должен голосовать на данном избирательном участке.

Между тем журналисты обратили внимание на то, что врио губернатора подошел к столу, где выдавали бюллетени избирателям по определенным адресам, среди которых не значится адрес Дениса Паслера. Врио главы региона пояснил: «Как были сформированы бюллетени, в том месте и проголосовал».

Напомним, Денис Паслер является уроженцем Свердловской области и до назначения на руководящий пост в Оренбуржье работал председателем правления ПАО «Т Плюс».