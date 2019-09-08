Новосибирск, , 09:33 — REGNUM На горячую линию новосибирской избирательной комиссии, которая работает с 1 августа, поступило более 500 обращений. Об этом сообщила председатель избиркома города Тамара Краткая.

«Вопросы носят информационно-консультационный характер. Сегодня до 12:00 (время местное) поступило 35 обращений. В основном — уточняют данные о своём избирательном участке и просят помощи в организации голосования вне помещений избирательных участков», — цитируют «Вести Новосибирск» председателя избиркома.

По данным Тамары Краткой, серьёзных нарушений в ходе голосования на выборах мэра Новосибирска к этому времени не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, в Новосибирске выбирают мэра города. В бюллетенях имена 15 кандидатов. Явка к 12:00 (время местное) составила 5,43%.

Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6%