Ставрополь, , 09:29 — REGNUM В Ставропольском крае организована работа наблюдателей на выборах губернатора. Их общая численность составляет 10 709 человек. Об этом 8 сентября сообщил председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов.

По его словам, своих наблюдателей направили кандидаты как от политических партий, так и от Общественных палат РФ и Ставропольского края. От кандидатов на должность главы Ставрополья работают на выборах 5082 наблюдателя, от политических партий — 3070, еще 2557 человек являются общественными наблюдателями.

Все они прошли предварительное обучение, отметил председатель Общественной палаты Ставропольского края Николай Кашурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на Ставрополье проходят выборы губернатора края. Жителям предстоит избрать нового руководителя региона на пять лет из пяти кандидатов. Выборы проводятся путем прямого голосования. Среди кандидатов действующий губернатор Владимир Владимиров, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, Виктор Соболев — кандидат от КПРФ, Александр Кузьмин, представляющий «Справедливую Россию» и Николай Кряжев от КПСС.

Кроме губернаторских выборов, в крае проводятся выборы депутатов представительных органов в девяти муниципальных образованиях, в том числе в гордумы Ессентуков и Буденновска.