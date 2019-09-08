Уфа, , 09:26 — REGNUM В Ленинском районе Уфы на одном из участков члены избирательной комиссии обнаружили перерезанный телефонный кабель. К разбирательствам подключилась полиция, сообщает управление гражданской защиты Уфы.

Обрезанный телефонный кабель svopi.ru

В управлении уточняют, что в 06:05 члены одной из участковых избирательных комиссий, придя на рабочие места, обнаружили перерезанный телефонный кабель «Башинформсвязи». Неполадка была устранена, связь восстановлена, к работе избирательный участок приступил в положенное время, говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств инцидента прибыли сотрудники полиции и ПАО «Башинформсвязь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии, помимо выборов главы республики, выбирают более 7,3 тыс. депутатов различных уровней, на которые зарегистрировались около 15 тыс. кандидатов. Также пройдут дополнительные выборы депутатов парламента по двум округам.