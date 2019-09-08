Киев, , 09:26 — REGNUM Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал имена 13 пленных, переданных России.

Среди переданных российской стороне, в том числе, находились сотрудники ВСУ Александр Баранов и Максим Одинцов, принявшие гражданство России после присоединения Крыма.

Также среди переданных России лиц присутствуют как российские, так и украинские граждане. Их объединяет неприятие к государственному перевороту, произошедшему в стране, а также нежелание служить в преступных бандформированиях, осуществлявших агрессию на юго-востоке Украины.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными, с обеих сторон было передано 35 человек. Многие эксперты оценили данный шаг положительно.

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