Новосибирск, , 09:22 — REGNUM В единый день голосования в Новосибирске проходят не только выборы мэра, но и довыборы в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что место в совете депутатов Новосибирска стало вакантным после смерти Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года.

Как сообщает новосибирский избирком, к 12:00 (время местное) составила 6,57%. На избирательных участках побывали почти 1,7 тыс избирателей из 25 217 человек.

Отметим, что явка на выборах мэра Новосибирска к 12:00 достигла 5,43%.

Всего на территории Новосибирской области сегодня, 8 сентября, проходят 30 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещён 71 депутатский мандат, избраны главы двух муниципальных образований — мэр Новосибирска и глава Филипповского сельсовета Ордынского района.