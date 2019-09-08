Братск, Иркутская область, , 09:21 — REGNUM По состоянию на 14:00 местного времени в Братске (Иркутская область), где сегодня выбирают депутатов в местный парламент и мэра, явка составила 16,82%, проголосовали уже 28 792 избирателей, сообщает официальный сайт братской мэрии.

По оценке мэра Братска Сергея Серебренникова, в 2014 году на это же время явка избирателей была всего 2,1%.

«Я благодарю всех братчан за активную жизненную позицию и приглашаю придти на избирательные участки всех, кто еще не успел этого сделать!» — сказал глава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо власти в Братске, жители Иркутской области выбирают десятков других глав сельских и городских поселений, депутатов местного уровня. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек.

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