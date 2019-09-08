Москва, , 09:16 — REGNUM День тишины в Российской Федерации перед единым днем голосования прошел в полном спокойствии и без серьезных нарушений. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Балуев при посещении цифрового участка в Москве.

По его словам, накануне, 7 сентября, в день тишины в ЦИК не поступали крупные жалобы о нарушениях.

«Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью», — сказал Балуев.

Он подчеркнул, что день тишины прошел в полном спокойствии.

Напомним, что сегодня в России единый день голосования. Граждане выбирают глав 16 регионов, а также новые составы законодательных собраний в 13 субъектах и трех глав столиц регионов.