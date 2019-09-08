Серов, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM В Свердловской области на 10:00 по месткому времени явка избирателей на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу составила 5,3% от общего числа граждан имеющих право голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга явка избирателей на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области скромнее. На 10 утра она составила 1,76% от числа избирателей.

Наиболее активная явка на выборах депутатов Тугулымского городского округа — 13,61% и на довыборах депутата в думу Махнёвского муниципального образования — 10,42%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области избирательные участки в Качканарском городском округе открылись в 06:00 по местному времени. До 08:00 на них проголосовали 465 избирателей.

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