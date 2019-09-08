Уфа, , 09:13 — REGNUM В Уфе для инвалидов по слуху на двух участках работают сурдопереводчики. Об этом сообщает ЦИК Башкирии.

Для удобства глухих и слабослышащих избирателей сурдопереводчики из регионального Всероссийского общество глухих работают на специализированном участке № 208 (медицинский колледж) и на и участке № 410 (здание модельной библиотеки №20). Для того, чтобы проголосовать на данных участках, инвалиды по слуху ранее должны были обратиться с заявлением о включении в список избирателей по месту нахождения, либо через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям республики, кроме главы Башкирии, предстоит избрать 7329 депутатов местных советов, на которые зарегистрировались около 15 тыс. кандидатов. Также пройдут дополнительные выборы депутатов парламента по двум округам.

В Уфе пройдут дополнительные выборы депутата Государственного собрания — Курултая Башкирии шестого созыва по Солнечному избирательному округу № 9 и дополнительные выборы депутатов Совета городского округа по избирательным округам № 8 и № 14.