Иркутск, , 09:12 — REGNUM Для жителей Братска (Иркутская область) выборы 8 сентября 2019 года очень значимы. Как сообщает официальный сайт муниципалитета, в единый день голосования здесь выбирают мэра и депутатов городской думы.

Голосование на выборах в Братске Сайт Братска

По состоянию на 8:00 местного времени в городе открылись все 97 избирательных участков. До 10:00 проголосовали 4694 избирателя (2,74%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области выбирают новые составы пяти городских дум и 16 районных. Также жителям региона предстоит определиться с именами около двух десятков мэров городов и районов, глав сельских и городских поселений, депутатов местного уровня. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. По состоянию на 12:00 местного времени в Приангарье проголосовали менее 10% избирателей.

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