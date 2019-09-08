Кызыл, , 09:11 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол сегодня, 8 сентября, пришёл на избирательный участок в Кызыле и проголосовал на выборах депутатов Верховного хурала (парламента).

«Выборы у нас всегда проходили организованно. Жители республики не раз демонстрировали общественную активность, являясь примером сплоченности и ответственности выбора», — пишет глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кара-оол подчеркнул, что его земляки «как обычно все в хорошем настроении идут на избирательные участки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве 8 сентября проходят выборы 61 представительного органа, в том числе регионального парламента, состоящего из 32 депутатов. Открыты 186 избирательных участков.

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