Санкт-Петербург, , 09:06 — REGNUM Прямая трансляция в интернет процедур голосования и подсчета голосов избирателей организована на 1798 избирательных участках в Санкт-Петербурге. Она доступна без какой-либо регистрации на специальном сайте, где можно легко найти на карте интересующий район и участок.

Трансляция видеоизображения из помещений для голосования избирательных участков запущена без авторизации с 7 часов утра и будет идти до завершения подсчета голосов. Кроме того, с 20:00 будет запущена онлайн-трансляция из помещений всех территориальных избирательных комиссий.

Напомним, в Петербурге 8 сентября проходят выборы губернатора региона на пятилетний срок, а также нескольких тысяч депутатов муниципальных советов.

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