Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ проверяют информацию о подкупе на 28 округе. Как сообщили в избиркоме республики, на участок выехал член Общественной Палаты Республики Бурятия, общественный наблюдатель Валерий Архинчеев.

Также сообщается о просьбе комиссии в правоохранительные органы организовать проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня жители города выбирают мэра Улан-Удэ, а также депутатов городского совета. На главное кресло бурятской столицы претендует шесть кандидатов.

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