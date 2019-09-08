Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.

«Мы поддерживаем факт возвращения украинских моряков, задержанных Россией в прошлом году, а также возвращение домой режиссера Олега Сенцова», — говорится в заявлении.

Также в НАТО подчеркивают необходимость выполнения Минских соглашений и установления истины в уничтожении рейса MH17, сбитого над Украиной.

Напомним, украинский террорист Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет лишения свободы за подготовку и осуществление терактов на территории страны. В частности, в 2014 году в Крыму было совершено два подобных преступления.

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