Салехард, , 08:58 — REGNUM На Ямале к 10:00 по местному времени (8:00 мск) проголосовали 5,27% от общего числа избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме ЯНАО.

Наибольшая явка 41,56% наблюдается в Тазовском районе. Среди городов лидирует Лабытнанги, где выбирают депутатов местной думы. Здесь утренняя явка составила 8,85%.

В Салехарде проголосовали 4,72% от общего числа избирателей, в Ноябрьске — 3,46%, в Муравленко — 4,34%, в городе Губкинский — 3,2%, в Тарко-Сале — 8,02%, в посёлке Ханымей — 15,06%, в Горковском — 13,22%.

Напомним, на Ямале 8 сентября 2019 года идёт голосование в восьми муниципалитетах.

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